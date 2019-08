Costa d’ Amalfi, tante barche e volgarità. Buttano a mare di tutto , la lettera a Positanonews

Ho sbagliato

a credere che la costiera amalfitana fosse un posto in cui si poteva respirare un po’ di civiltà.

Rosa Maria Di Crescenzo

Invece è costantemente teatro di volgarità e mancanza di rispetto verso il nostro territorio. Questa donna stappa una bottiglia allegramente gettando il tappo in mare senza alcun rispetto. Quindi non bastavano le spiagge sporche, centinaia di barche stipate a pochi metri dalla riva, lo smog e la puzza di fritto, che pervade anche gli angoli più remoti, adesso abbiamo anche le bisbocce a largo con il mare come pattumiera. Possiamo definirci soddisfatti il nostro drammatico declino è completo.