Cosenza-Salernitana, probabili formazioni: Djuric con Jallow, ancora Akpa dal 1′

Seconda giornata di campionato e già diverse assenze per Gian Piero Ventura. Sul campo del Cosenza la Salernitana dovrà fare a meno non solo di Billong e Lombardi, già assenti col Pescara, ma anche Giannetti, tra i protagonisti del successo della scorsa settimana. Dall’altra parte ci sarà il Cosenza di Braglia che dopo il pareggio a reti bianche nel derby di Crotone proverà a regalare la prima gioia stagionale ai tifosi silani.

Ventura conferma, senza alcun dubbio, l’ormai rodato 3-5-2. Conferma in blocco per la difesa vista all’opera contro il Pescara: davanti a Micai dunque spazio a Karo, Migliorini e Jaroszynski. In cabina di regia ci sarà ancora Di Tacchio con Firenze a sinistra e Akpa Akpro a destra. Ancora una volta il franco-ivoriano dovrebbe essere preferito a Maistro. Sulle corsie laterali conferma meritata ed obbligata per Cicerelli e Kiyine mentre in attacco Djuric prenderà il posto di Giannetti al fianco di Jallow.

Modulo speculare per i padroni di casa che in attacco si affideranno alla coppia composta da Pierini e Marotta mentre in difesa spazio agli ex Monaco e Legittimo: dovrebbe invece partire dalla panchina Schiavi al pari di Bittante.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI COSENZA-SALERNITANA

COSENZA (3-5-2): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Kanoute, Bruccini, Broh, Baez; Pierini, Carretta. A disposizione: Saracco, Capela, Schiavi, Moreo, Trovato, Kone, Bittante. Allenatore: Piero Braglia

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Djuric, Jallow. A disposizione. Vannucchi, Russo, Lopez, Odjer, Calaiò, Kalombo, Maistro, Pinto, Dziczek, Musso. Allenatore: Gian Piero Ventura

Arbitro: Minelli di Varese (Grossi/Lombardi). IV uomo: Carella di Bari.