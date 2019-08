E’ in corso l’operazione di recupero del turista francese che circa 10 giorni fa si era disperso in Cilento e che ieri è stato ritrovato morto in un burrone.

Sono iniziate prima dell’alba le operazioni di recupero della salma del turista francese. I tecnici del CNSAS dopo un briefing iniziale hanno raggiunto la squadra di primo intervento che da ieri si trova nei pressi del corpo di Simon.

Seguiranno aggiornamenti.