Coppa Italia, la Salernitana batte 3-1 il Catanzaro. Buona la prima di Ventura

La Salernitana batte in casa il Catanzaro e accede al terzo turno di Coppa Italia. Debutto da favola in maglia granata per Niccolò Giannetti, autore di una doppietta che ha spianato la strada ai padroni di casa.

Primo tempo assolutamente dominato dalla Salernitana. La sblocca Kiyine al ’22 su calcio di rigore, mantenendo grande freddezza dagli 11 metri. A pochi istanti dalla fine della prima frazione di gara raddoppia Giannetti, che finalizza un contropiede magistrale. È la mazzata psicologica per la squadra ospite.

Nella ripresa i granata vanno vicino al tris con Jallow, ma Adamonis è bravo a deviare sul palo. È il preludio al gol di Giannetti che spedisce in rete un assist perfetto di Akpa Akpro.

Al 79′ i calabresi accorciano le distanze con Mangni, che di testa batte Micai. È troppo tardi però per tentare una rimonta. Passa il turno meritatamente la Salernitana, che domenica prossima sfiderà il Lecce di Liverani al Via del Mare per il terzo turno di Coppa Italia.