COPPA ITALIA, LA SALERNITANA AFFRONTERÀ IL CATANZARO ALL’ARECHI

La Salernitana sarà impegnata nella gara di Coppa Italia, il prossimo 11 agosto, all’Arechi, dove affronterà il Catanzaro di Gaetano Auteri. I calabresi si sono imposti, dopo i tempi supplementari, per 4-1 sulla Casertana. La gara è stata molto combattuta nei tempi regolari, terminati con il risultato di 1-1, con le reti di Andrea Cali per il Catanzaro e Lorenzo Cavallini per la Casertana. Fino al 90′ sembrava una sfida equilibrata, ma appena cominciati i tempi supplementari, la squadra di Auteri ha dilagato grazie alla doppietta di Francesco Nicastro e al gol di Mamadou Kanoute.

Sfida decisiva Giampiero Ventura ed i suoi uomini, in una gara che potrà dire molto sia sull’andamento del tecnico granata sia sul livello collettivo raggiunto fino a questo momento.