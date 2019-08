Coppa Italia Dilettanti, il Sorrento brilla e avanza al turno successivo. Gladiator battuto 2-0

Il Sorrento batte il Gladiator 2-0 nel primo turno di Coppa Italia e accede al turno successivo. I rossoneri, sempre padroni del gioco, hanno meritato la vittoria, concludendo tante volte verso la porta e organizzando delle interessantissime trame di gioco. La continuità con mister Maiuri sta cominciando a dare i suoi frutti, ma forse è ancora un po’ presto per esprimere giudizi definitivi.

La squdra della Costiera sbriga la pratica con un gol per tempo. Dopo un primo tempo con poche emozioni, è Alfonso Gargiulo al 40′ a portare in vantaggio i rossoneri, finalizzando un’azione nello stretto da manuale del calcio.

Nella ripresa il Sorrento và più volte vicino al raddoppio, che però arriva solo al 95′ su calcio di rigore trasformato da Herrera. Gli ospiti hanno sicuramente accusato il fatto di aver giocato praticamente in 10 tutto il secondo tempo per doppia ammonizione di Sall, che ha commesso un fallo tattico su Vodopivec, evitando una pericolosa ripartenza. Nonostante ciò i nerazzurri hanno perso con onore, provando di tanto in tanto di pareggiare il match e arrendendosi soltanto nel finale.

Vittoria importante e segnali incoraggianti per l’allenatore Maiuri. Ora testa al campionato, domenica il Sorrento parte dalla trasferta di Agropoli.