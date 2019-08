IL CONTROPIEDE – CALCIOMERCATO. LE SPERANZE AZZURRE E GLI ESUBERI DELLA JUVENTUS

Il Monaco ha definitivamente interrotto la trattativa per l’acquisto di Mario Mandzukic. A rivelarlo è la Bild che sottolinea il dietrofront del club tedesco nell’affare. Eppure nelle ultime ore c’era stata un’accelerata che sembrava potesse essere decisiva per il trasferimento del croato in Bundesliga. E invece, almeno per ora, la cessione dell’attaccante continua ad essere un problema per la Juventus.

A questo punto sembra difficile pensare che nei prossimi giorni i bianconeri possano iniziare una trattativa con l’Inter per Icardi, avendo prima di tutto un problema con varie cessioni, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.