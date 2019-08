Continua il successo de “La Tramontina”: una vocazione diventata mission

Continua l’incredibile successo de “La Tramontina“, il caseificio diventato un vero e proprio marchio storico a Salerno e provincia e non solo. Il tutto nasce grazie all’idea dei fratelli Giovanni ed Umberto Montella, quando nel 1952 decisero di aprire un piccolo laboratorio per la trasformazione del latte. La mozzarella era il loro principale interesse, preparata secondo la tradizione antica.

Dopo 25 anni di successi, i due fratelli decisero di dare un nome che facesse subito pensare alla loro terra natia, appunto Tramonti, e grazie anche al lavoro dei loro figli l’azienda venne ampliata e nacque “La Tramontina”. La passione della famiglia Montella è sempre stata contraddistinta da una costante e meticolosa ricerca nel migliorarsi e migliorare il proprio lavoro, giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Una vocazione che è diventata una vera e propria mission, ovvero garantire qualità, genuinità e sapore ai propri clienti. La passione per la loro attività non si è mai persa nel tempo e anzi non ha visto limiti; ciò ha portato a produrre un prodotto unico nel suo genere e assolutamente naturale nei suoi semplici ma inconfondibili ingredienti: latte freschissimo e di prima qualità, sale e caglio di vitello.

Ormai sono tantissime le sedi in giro per l’Italia: da Cave de’ Tirreni, passando per Maiori, ma anche Salerno, Amalfi e Avellino, Roma, Torino.