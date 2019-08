Concorso della Regione Campania, le selezioni a settembre

NAPOLI – Il cammino di oltre 300mila aspiranti al “posto fisso” in uno degli Enti della Campania inizierà alla Mostra d’Oltremare, dove, a partire dal 2 settembre si terranno le prove preselettive relative ai due bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.175 persone (950 unità nella categoria D; 1.225 unità nella categoria C) in Regione e nei Comuni che hanno aderito al Piano per il lavoro. I test preliminari si svolgeranno a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, in particolare l’accesso sarà convogliato all’ingresso di Piazzale Tecchio secondo il calendario pubblicato sui portali ufficiali. Per questa fase, si precisa, “l’assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal corso-concorso”, pertanto non sono ammesse e non saranno prese in considerazione richieste per cambiare giornata o sessione di prova. (e.t.)