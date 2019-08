Concerto di Bruno Venturini ad Amalfi di Gaspare Apicella

Eccolo, finalmente. E’ ritornato nella nella sua Terra adottiva, la costa amalfitana, il “paganese nel Mondo”, il reale interprete della canzone italiana e napoletana, osannato nei maggiori teatri in Italia e particolarmente all’estero

Bruno Venturini, con Sergio Bruni nel cuore, ha entusiasmato generazioni con le sue apparizioni in TV e nelle maggiori piazze.Ricordo che anni fa scelse la taverna del Caporali per provare, accompagnato dal pianista Roberto Ruocco, le suonate che poi andava a proporre, anche per conto dell’ente provinciale del turismo di Salerno o dell’assessorato regionale al turismo,nelle città delle nazioni collegate.

Noi abbiamo sempre ammirato Bruno anche perché, durante i suoi affollati ed applauditi concerti, faceva proiettare alle sue spalle immagini delle località della costa amalfitana.

La sua lunga carriera è testimone della bravura del personaggio.

Appuntamento nella piazza del Duomo ad Amalfi