Conca Dei Marini, protagonista a Rai Radio1. Si Festeggia la Maddonna della Neve

Conca dei Marini protagonista su Rai Radio1. Oggi, lunedì 5 agosto, dalle 21.00 a mezzanotte, la trasmissione radiofonica “Notti d’estate” (in onda dalle nove di sera a mezzanotte), farà tappa in Costiera Amalfitana, soffermandosi nel piccolo borgo marinaro annoverato tra i più belli d’Italia. Nel corso della puntata, condotta da Maria Grazia Putini e, per la parte musicale, da Julian Borghesan, avverrà il collegamento dalla pittoresca festa della Madonna della Neve della spiaggia di Conca, e si parlerà di come il mare si sposi con la tradizione e il folklore. La festa infatti, si svolge attraverso una processione per mare della statua della Madonna organizzata dai marinai del luogo, un rito tanto caro ai fedeli e ai turisti che ogni anno accorrono numerosi.

Ospite della puntata Marianna Carbone, assessore alla Cultura e agli Eventi. “Parleremo di cultura, bellezza del paesaggio, amore per il mare, tradizioni e gastronomia, tutto ciò che ha reso celebre e amata nel mondo negli anni la nostra terra”, dice la Carbone. “Siamo orgogliosi che i fari della Rai tornino ad essere puntati sul nostro borgo marinaro, tanto caro negli anni a personaggi del calibro dei D’Urso, di Jackie Kennedy, Gianni Agnelli e della famiglia Chandon”.