Conca dei Marini e la festa della Madonna della Neve domani nella trasmissione “Notti d’estate” di Rai Radio 1

Domani appuntamento su Rai Radio 1 con la trasmissione “Notti d’estate” nel corso della quale si parlerà anche di Conca dei Marini. Tutti sintonizzati, quindi, dalle ore 21.00 a mezzanotte per ascoltare il programma condotto da Maria Grazia Putini che si collegherà con il borgo della costiera amalfitana per la tradizionale festa della Madonna della Neve, con la statua della Madonna che viene condotta in processione per mare accompagnata dai marinai. Una festa alla quale partecipano con devozione tantissimi fedeli e che affascina ogni anno i turisti presenti.