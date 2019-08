Quando il cibo si fa arte. Il Sea Waves di Amalfi incontra il Cibonauta. Appuntamento venerdì 30 agosto per una notte da assaporare.

L’estate ha un sapore inconfondibile. Questo è certo, forse scontato. Se poi l’estate è quella amalfitana, quella dei galeoni e delle regate, della facciata incanto del Duomo e della brezza serale che scompiglia le tante vele ormeggiate al porto, allora i sapori diventano indimenticabili.

E non stiamo parlando soltanto di salsedine e calamari, del “ sangue” degli sfusati sciolto dolcemente nella soffice tentazione di una delizia al limone, ma di un incontro/ evento che si preannuncia già leggendario.

Venerdì 30 agosto, infatti, a partire dalle ore 20,30, orario del welcome drink, al SeaWavesLounge Bar, apice e vetta dell’Hotel La Bussola, prua sopraelevata di un vascello immobile che spia ed ammira Amalfi da una posizione da sogno, per la prima volta in assoluto si terrà una serata che trasformerà il cibo in una vera e propria esperienza di arte e raffinatezza. Il Cibonautainfatti, il più famoso e seguito food blog italiano, presenterà ben 9 piatti in cui la sapienza e l’originalità delle portate si alternerà, come è nello stile del Sea Waves, allo spettacolo, ad assaggi di grandi vini , a cocktail e a scelte musicali perfettamente in armonia con uno sfondo unico al mondo.

Il cibo sarà dunque la bussola di un appuntamento fatto di ricerca e dosi precise, di abbinamenti arditi e di tradizione, perché non c’è successo o stupore in cucina che non abbiano alle spalle la familiare complessità di un’antica ricetta, magari annotata di fretta su un pezzetto di carta da qualche nonna e tramandata di generazione in generazione.

Ricordate? Quella storia di scialatielli e limoni, di musica e sirene…

Forse un po’ come è nel cuore della Costiera amalfitana tramandarsi obbligatoriamente le dosi per la pozione di un’ eternabellezza.