Chef italiano di Cipriani scomparso a New York. Il patron dell’Harry’s Bar: «Era felice da noi»

Andrea Zamperoni, capo chef italiano di Cipriani Dolci, noto ristorante nella stazione di Grand Central a New York, è scomparso da sabato scorso: lo riportano i media statunitensi, che citano la polizia e i suoi colleghi. Zamperoni, 33 anni, che vive nel Queens, è stato visto per l’ultima volta dai suoi compagni di appartamento sabato notte, ha detto al New York Post il manager del ristorante, Fernando Dallorso. I suoi amici hanno avvertito la polizia lunedì, quando Zamperoni non si è presentato al lavoro.

Trentatré anni, Zamperoni vive a Woodside, nel Queens, ed è originario di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. I suoi coinquilini hanno riferito di averlo visto per l’ultima volta sabato sera, al termine del suo turno di lavoro. Lo chef lavorava a New York da poco più di un anno e in precedenza aveva lavorato per la stesso ristorante a Londra.

«Ci uniamo all’apprensione della famiglia, nella speranza che il caso venga risolto rapidamente, e ci affidiamo alla competenza delle autorità della polizia di New York perché si arrivi a notizie positive e a una conclusione felice della vicenda». Lo afferma Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo, contattato dall’Adnkronos, sulla scomparsa a New York di Andrea Zamperoni, originario di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, e capo chef del ristorante Cipriani Dolce nell’hotel Grand Central Terminal.

Sono diversi gli amici che si sono mobilitati per le ricerche di Andrea. L’amica Alessia Geroli, che vive a Londra, su Facebook invita a condividere un messaggio che gira via Whatsapp e sui social: «cari amici, uno dei nostri chef Cipriani, Andrea Zamperoni, è scomparso dopo aver lasciato il lavoro sabato sera. Non si è presentato al lavoro lunedì, il che è molto inusuale, e la sua famiglia, che vive in Europa, non è riuscita a contattarlo. Noi siamo in contatto con il NYPD e abbiamo contattato tutti gli ospedali americani nella speranza di avere qualche notizia». Stefano Lanzoni, che lavora al Cipriani di Londra, condivide sulla sua pagina social e invita gli altri a fare lo stesso, il volantino della polizia di New York, dove lo chef – che appare in una foto in divisa – è identificato come ‘persona scomparsà. L’ultima volta che è stato visto – si legge nell’avviso – è alle 22 del 17 agosto, quando ha lasciato il locale dove lavora.

Arrigo Cipriani

«Era in America da poco tempo ed era felicissimo di essere lì. Non credo proprio si tratti di un allontanamento volontario. Spero che lo ritrovino al più presto». Lo dice all’Adnkronos Arrigo Cipriani, patron dell’Harry’s Bar di Venezia e di una serie di locali in diverse parti del mondo da Londra a New York, tra cui anche il ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal, dove lavorava il capo cuoco Andrea Zamperoni, di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. «È una persona semplice, bravissima, un ragazzo d’oro. Per noi è una perdita anche a livello affettivo – racconta – Anche il fratello gemello lavora per noi, lui sta a Londra».

Il collega

La sua scomparsa è «molto insolita, Andrea è incredibilmente professionale, è il tipo che verrebbe a lavorare anche se ha appena perso una gamba»: lo ha detto all’emittente Nbc l’assistente Chef di Cipriani Dolci, Igniacio Albo, commentando la scomparsa di Andrea Zamperoni. Albo ha raccontato di avere appreso dal compagno di appartamento di Zamperoni che questi «alle 2 e mezza del mattino (di domenica scorsa, ndr) è uscito di casa ed è salito su un’auto…»: da allora nessuno lo ha più visto. Secondo la Nbc, Zamperoni tutti i giorni telefonava alla mamma in Italia. Un suo fratello, che lavora in un ristorante londinese del gruppo Cipriani, si è recato a New York per aiutare nelle ricerche. «Gli chef sono noti per essere capricciosi. Questo tipo è un tesoro», ha commentato al New York Post il manager di Cipriani Dolci, il 53enne Fernando Dallorso. Zamperoni lavorava al Cipriani Dolci da poco più di un anno, ma era nel gruppo da oltre dieci anni.

