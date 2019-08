Sorteggio che fa pensare a tante sfide entusiasmanti e a tanti sogni. Il Napoli protagonista in seonda fascia.

MONTECARLO – Juventus in prima fascia; Napoli in seconda, insieme con le due squadre madrilene e l’Ajax semifinalista della scorsa stagione; Inter in terza, dove sono approdate come ultime qualificate mercoledì sera Ajax, Bruges e Slvia Praga; la new entry Atalanta in quarta. È questa la posizione dei quattro club italiani per il sorteggio dei gironi di Champions League, al Grimaldi Forum di Montecarlo, dopo la conclusione dei play-off che hanno definito il quadro delle 32 partecipanti in una graduatoria dettata dai coefficienti Uefa.

GIRONE A

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Bruges

Galatasaray

GIRONE B

Bayern Monaco

Tottenham

Olympiacos

Stella Rossa

GIRONE C

Manchester City

Shakhtar

Dinamo Zagabria

Atalanta

GIRONE D

Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Mosca

GIRONE E

Liverpool

Napoli

Salisburgo

Genk

GIRONE F

Barcellona

Borussia Dortmund

Inter

Slavia Praga

GIRONE G

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Lione

Lipsia

GIRONE H

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille