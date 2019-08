Cetara. Turista indiana dispersa su un sentiero. Intervento dell’elicottero dei pompieri

Cetara, Costiera Amalfitana. Un fatto bizzarro, ma allo stesso tempo terrificante è accaduto ieri sui sentieri di Cetara. Una turista indiana, si è improvvisamente smarrita mentre era intenta a voler passeggiare sui Monti Lattari. La donna, che passeggiava da sola, resasi conto di non riuscire a tornare più indietro, ha contatto l’albergo dove pernottava per chiedere aiuto. Dalla reception immediatamente allertati i Vigili del Fuoco di Salerno.

Grazie alla padronanza con la lingua inglese e alla condivisione della posizione tramite Whatsapp, i soccorsi sono riusciti prontamente a rintracciare la donna.

La trentenne è stata individuata e recuperata circa 40 minuti dopo la sua chiamata d’aiuto. L’elicottero dei Vigili del Fuoco, una volta ricevute le coordinante, l’ha prontamente recuperata grazie all’aiuto del verricello, poi è atterrato nei pressi dello stadio Arechi dove ad aspettarlo c’era un ambulanza che ha visitato la giovane indiana.

La ragazza stava benissimo, solo un grosso spavento, e subito dopo qualche accertamento di routine è stata riaccompagnata al suo alloggio.

Per fortuna tutto è andato bene, non solo grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco ma anche grazie alla calma che la ragazza è riuscita a mantenere, senza andare nel panico.

Come sempre consigliamo di evitare escursioni pericolose in solitaria, soprattutto se non si conoscono i posti e di imparare le giuste regole prima di affrontare un’avventura di questo tipo.