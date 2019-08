Cetara . Squizzato – Cincinnato “Non mi candido, il mio impegno continua col turismo e l’agricoltura”

Cetara, Costiera amalfitana . L’ex sindaco Secondo Squizzato con post su facebook dal carattere bucolico, smentisce la sua candidatura contro l’attuale primo cittadino, ma sul post stesso qualcuno gli chiede di ripensarci, per darsi come Cincinnato, dopo aver fatto i suoi mandati elettorali, all’agricoltura e non solo . Dunque lo stesso Squizzato smentisce una sua candidatura di cui abbiamo sentito parlare , nella cittadina della Costa d’ Amalfi dunque non si profila ancora l’avversario dell’attuale primo cittadino che ci parla di un clima sereno e senza guerre ne denunce.

“Un amico mi ha fatto notare che un sito di informazione on line mi vedeva candidato di nuovo alle prossime amministrative. Era male informato: smentisco questa notizia. Non ho alcuna intenzione di tornare a fare ciò che consapevolmente ho voluto lasciare. Non rinuncerei alla serenità degli affetti familiari, al tempo liberato, alle ritrovate passioni. Si può continuare a voler bene al proprio paese anche lontano dalle stanze del comune con l’impegno civico nelle associazioni nei diversi campi che mi appassionano: il turismo e la cultura (con il Touring Club), le produzioni tipiche (con la Colatura), i rapporti con le altre comunità (con i gemellaggi). Poi da un anno è riemerso il pezzo di DNA agricolo dei miei avi, ed oggi sono impegnato nel recupero del limoneto con qualche buon risultato. Le miei prossime preoccupazioni sono la gestione delle scarse risorse idriche e la valorizzazione dei limoni insieme ai contadini. Buon mese di agosto a tutti!”