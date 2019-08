Cetara. Anziano del posto colto da malore dopo essersi tuffato in mare, inutili i soccorsi

Cetara, costiera amalfitana. In questa calda mattinata di agosto un 81enne del posto, Gaetano Crescenzo, viene colto da improvviso malore dopo essersi tuffato in mare. Gli altri bagnanti presenti in spiaggia, resisi conto che l’uomo era in evidente difficoltà, hanno chiamato i soccorsi. Il bagnino si è immediatamente gettato in acqua raggiungendo l’anziano, già privo di sensi, e trasportandolo sulla battigia dove ha cominciato a praticargli un massaggio cardiaco nel tentativo di salvargli la vita. Nel frattempo sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che ha praticato all’anziano le tecniche salvavita ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sulla spiaggia sono arrivati anche i Carabinieri e la Capitaneria di Porto per tutti le operazioni necessarie. Il cadavere è stato coperto ed è rimasto fino alle prime ore del pomeriggio sulla spiaggia in attesa degli accertamenti necessari. Alla fine è stato accertato che il decesso è avvenuto per un arresto cardiorespiratorio che ha causato l’annegamento e la salma è stata rimessa nella disponibilità dei familiari. Il Comune di Cetara, in segno di lutto per la tragedia, ha annullato tutti gli spettacoli che erano in programma per la serata di oggi.