Positano, Costiera amalfitana. “C’era una volta a Positano” il libro di Sabelli presentato dall’associazione Posidonia nel terrazzo della biblioteca comunale nell’ex Scuola Elementare ci ha fatto riflettere sulla nostra storia. Qui, in uno spazio di straordinaria bellezza, nel “ventre” culturale di Positano, anche per la qualità del pubblico intervenuto, è stato come rivivere altri tempi “C’era una volta Positano”, quella bella, artistica un po’ bohemienne. Sabelli dice che è un’opera completamente immaginaria, ma noi qui riscopriamo il nostro “genius loci”, ci riconosciamo nelle nostre ataviche origini che han reso unico questo posto prima che diventasse quel “formicaio” temuto da Steinbeck. Ma se è tutta fantasia, chiediamo all’autore, cosa sono questi poeti, artisti, pittori, da Clavel a Massine, che sono citati nel romanzo, visti dai turisti come oggetti misteriosi? “Sono i nostri santi protettori – dice Sabelli a Positanonews -, il mio libro è immaginario, come una favola.. C’era una volta..”. Una favola che è stata realtà nella nostra Positano , questo libro dell’ antropologo romano , ma acquisito, anzi a tutti gli effetti positanese doc, Fabrizio Sabelli, che incontriamo in questi giorni quotidianamente nella spiaggia dei positanesi, Fornillo. Qui si scende e sale per le scale, e nelle scale Sabelli ambienta molte parti del suo romanzo che parla di intrecci internazionali, con una scrittura briosa e accattivamente, ben resa con la maestria di Gian Maria Talamo voce recitante nella presentazione che ha visto la presenza del Vice Sindaco Francesco Fusco. Non si può non dire grazie a Maria Rosaria Manzini, vice presidente di Posidonia, e a tutta l’associazione per questo ed altri eventi e per aver portato avanti la biblioteca, una vera “oasi” di cultura in uno spazio di straordinaria armonia e in un contesto di unica bellezza che va apprezzato, valorizzato e vissuto. Per il libro non possiamo che invitarvi ad acquistarlo e a divorarlo, letteralmente, va letto e metabolizzato, fra le scale e i vicoli di Positano, mentre si fatica e ci si arrampica o ci si perde per le stradine, angoli nascosti, viste spettacolari , magari perdendosi in qualche casa e sbucare in una di quelle “Terrazze di luce” come le definiva Stefan Andres , respirando la vera “anima” di Positano che con quella “leggerezza” che auspicava Italo Calvino nelle sue lezioni americane ha saputo rendere il nostro caro amico Sabelli.

Michele Cinque

Foto Imperati