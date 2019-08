Il centrocampista Stefano Costantino ‘Torna a Surriento’

Dopo la bella esperienza con il Savoia si accasa a luglio all’Ancona in Eccellenza ma per motivi familiari lascia i biancorossi

Sorrento – Stefano Costantino ‘Torna a Surriento’, dopo aver fatto una bella esperienza con il Savoia si accasa a luglio all’Ancona in Eccellenza ma per motivi familiari lascia i biancorossi.

Un calciatore nato nei rossoneri negli anni 2004, 2005 e 2006, lasciò la Costiera per i biancoscudati del Savoia dove giocò ben 31 gare segnando anche una rete, e da quel momento nella sua carriera ha accumulato tanta esperienza. Calcando specialmente i campi della serie D, qualcuno della serie C2 e dell’Eccellenza.

Dal Centro Italia al Sud, ha vestito le maglie del Savoia, Bitonto, Castiglione, Sant’Antonio Abate, Vigor Lamezia, Isola Liri, Gladiator, Terracina, Bastia 1924, Hercolaneum e Sorrento, poi al Savoia ed all’Ancona.

Ma con queste ultime due squadre ha resistito poco in questi mesi estivi, con i biancoscudati, dopo il colloquio con il presidente per il rinnovo, capì che non lo avrebbero confermato, nelle Marche è restato solo per un mese e poi per motivi personali e familiari ha deciso di lasciare.

Ed oggi, da qualche ora ‘Torna a Surriento’, nella squadra che lo lanciò ben quindi anni fa.

Centrocampista classe 1987, ha al suo attivo, fino ad oggi, 244 presenze di cui 77 da titolare, ha realizzato 20 reti, è subentrato per 6 volte mentre è stato sostituito per ben 41, ha racimolato 41 cartellini gialli ed uno rosso.

Già si è messo a disposizione di mister Maiuri e con ogni probabilità sarà del match di domenica ad Agropoli.

