“Il più santo tra i napoletani e il più napoletano tra i santi“.

La devozione popolare per questo santo è fervida e cresce in tanti posti, anche perchè egli da vivo ha frequentato per ragioni di salute e studio, luoghi a Napoli ma anche ameni e di altura. A Pagani è il santo patrono protettore delle città, e quindi i festeggiamenti sono ampi e solenni, a Pacognano di Vico Equense , nella Chiesa dedicata alla Natività della Vergine, celebrazioni con il vescovo Monsignor Alfano e processione e distribuzione del tortano di pane.

A Scala, ove la presenza del Santo è forte, con due monasteri e la grotta e il Monte di Santa maria al Rifugio, per la prima volta, su idea di Lorenzo Apicella e il supporto dei Padri redentoristi, che assolvono al servizio pastorale nella parrocchia di San Lorenzo, si è organizzata una giornata con partenza all’alba per rivivere e pregare i momenti Alfonsiani sul monte. Poi a sera in giro per la città di Scala, con sosta speciale nella grotta, ove si è toccato il momento emozionale massimo con il canto scritto da Sant’Alfonso, zampogne e ciaramelle e il coro a intonare il canto alfonsiano. Il Parroco ha ringraziato tutti quelli che hanno supportato e organizzato questo evento speciale. Gli eventi alfonsiani non finiscono, domenica 7 ci sarà un concerto con zampogne non solo di canti natalizi ma anche di musica moderna.

video di Sara Ciocio