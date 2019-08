Cava de’ Tirreni. Resta per più di due ore chiuso nel Convento della Chiesa, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Cava de’ Tirreni. Erano quasi le 23.00 di ieri sera quando un 36enne, dopo aver visitato il Convento della Chiesa di San Francesco e Sant’Antonio, si è reso conto di essere rimasto chiuso all’interno. Dopo un iniziale momento di timore, non avendo con sé il telefono cellulare ha cominciato a gridare a gran voce da dietro ai cancelli per richiamare l’attenzione di qualcuno fino a quando, dopo quasi due ore, dei passanti lo hanno sentito ed anno avvisato i Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, hanno utilizzato l’autoscala di 50 metri per riuscire a liberare l’uomo. Un’avventura che sicuramente il 36enne non dimenticherà tanto facilmente.