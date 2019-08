Cava de’ Tirreni. La campionessa di atletica Antonietta Di Martino premiata a Doha con il bronzo iridato 2009 per il salto in alto

Cava de’ Tirreni. Antonietta Di Martino, la campionessa cavese di atletica leggera, a dieci di distanza dalla rassegna iridata di Berlino 2009 riceverà la medaglia di bronzo del salto in alto femminile. L’atleta è salita al terzo posto dopo la squalifica retroattiva della russa Anna Chicherova, allora seconda, che venne trovata positiva a uno steroide in occasione di un re-test sulle urine prelevate alle Olimpiadi di Pechino 2008. Ad un mese dalla rassegna iridata del Qatar Antonietta Di Martino salirà virtualmente sul podio di Berlino con la misura di 1.99. La Di Martino raggiunge così il numero di tre medaglie mondiali outdoor. La Di Martino si è dichiarata molto contenta di ricevere questa medaglia che sente sua e che ha confessato di attendere dallo scorso anno. Ha aggiunto, infatti, che il quarto posto le stava stretto e qualcosa le diceva che quella medaglia doveva essere sua e per lei sarà una grande emozione riceverla a Doha durante un campionato mondiale. La cerimonia di premiazione si terrà, appunto, durante i Mondiali di Doha che si terranno dal 27 settembre al 6 ottobre 2019. E tutti noi formuliamo le migliori congratulazioni ad Antonietta Di Martino per i risultati finora raggiunti.