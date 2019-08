Cava de’ Tirreni . Enzo De Caro ha fatto una visita a sorpresa ad Apollonia D’Arienzo la ballerina colpita da Sla lo scorso 29 luglio.

A Cava de’ Tirreni De Caro ha non solo salutato Lola, l’ex ballerina di danza classica, colpita circa ventidue anni fa dalla Sla, ma si è fermato anche a pranzo a casa sua insieme alla sorella, al fratello, al figlio e alla cugina di Lola.

De Caro già in passato si era recato a casa di Lola così come tanti altri artisti come l’attore Alessandro Preziosi di cui Lola è fan sfegatata.

Lola è malata di Sla da 20 anni, e anche se parla solo battendo le ciglia, non si è mai arresa al suo male.

Circondata da tutti coloro che le vogliono bene, in particolare le è accanto il figlio Vittorio, è riuscita anche a pubblicare una raccolta di poesie, insomma non è solo una ex ballerina, ma si tratta di una persona con una sensibilità artistica a tutto tondo.

Una donna che ha deciso di non darla vinta alla Sla, ma che con dignità e a testa alta vive giorno per giorno, e si impegna in molte attività.

Descrive la sue passioni, come racconta il Mattino: infatti le piace molto cucinare, scrivere poesie e mantenere vivo il contatto con gli altri.

Poi, ama moltissimo il colore rosa, del resto tutto ciò che è intorno a lei nella sua stanza, lo dice; in effetti il rosa le ricorda la sua passione per la danza.

Ad accudirla oggi sono quattro persone, ma la sua casa è un via vai di cari amici e conoscenti, esiste anche un’associazione a suo nome “Amici di Lola”.

Alessandro Preziosi, recandosi a Cava de’ Tirreni, ha donato un pò del suo tempo a Lola, regalandole un momento davvero irripetibile, perchè ogni attimo e ogni minuto in più su questa terra hanno un valore speciale.

Lola D’Arienzo è l’esempio lampante della vita che non si arrende mai, anche di fronte a un dramma del genere dove sei imprigionato nel tuo corpo: il fisico potrà anche non rispondere, ma cuore e mente sono sempre vigili e forti, ora più che mai.

Forza Lola!