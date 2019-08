Cava de’ Tirreni, auto in fiamme sull’Autostrada Napoli-Salerno

Auto in fiamme sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno, nei pressi dello svincolo tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare. Non si conoscono ancora i motivi dell’incendio dell’auto, né se ci sono feriti, ma della vettura resta solo lo scheletro. Davanti alla colonna di fumo, visibile a centinaia di metri di distanza, si sono create code fino a tre chilometri, con il traffico in rallentamento verso Salerno. I passanti dal ponte sovrastante l’autostrada hanno assistito al rogo, che è stato ripreso anche dagli automobilisti in viaggio sull’autostrada.