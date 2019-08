Cava de’ Tirreni. Al buio la croce di Monte Caruso, ignoti rubano i pannelli fotovoltaici che la illuminavano

Cava de’ Tirreni. Degli ignoti si sono recati sul Monte Caruso ed hanno rubato i pannelli fotovoltaici che si trovavano sulla croce lignea e che servivano ad illuminarla rendendola visibile dalla valle e dalle frazioni di Santa Lucia e Sant’Anna. Ad accorgersene sono stati alcuni cittadini che si interessano della pulizia dell’area e della manutenzione della croce e che si recano spesso sulla cima del Monte anche per regalarsi dei momenti a contatto con la natura. Ora la croce è completamente al buio e questo crea una sorta di smarrimento nei cittadini che erano abituati a vederla illuminata nella notte, quasi un punto di riferimento e simbolo di protezione e si chiedono chi abbia potuto compiere un gesto del genere e perché. Ma dopo l’iniziale momento di sconforto i cittadini hanno deciso di raccogliere la somma necessaria per acquistare al più presto dei nuovi pannelli fotovoltaico per ridare luce alla croce