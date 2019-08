Castellammare / Vico . Cadono pietre, chiusa la Via del mare. A Seiano troppo gas in galleria, messo semaforo

Castellammare di Stabia / Sorrento. Disagi per la viabilità da e per la Penisola Sorrentina. Chiusa la strada del mare.

Paura questa mattina sulla via del mare dove a causa della presenza di piccoli massi sulla carreggiata è stato necessario imporre lo stop al traffico veicolare. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale coordinati dal comandante Alfonso Mercurio e i vigili del fuoco della caserma di Castellammare di Stabia che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area. La zona a ridosso dei lidi di Pozzano al momento è off limits. Le operazioni andranno avanti per tutta la giornata almeno fino a quando non sarà del tutto eliminato il pericolo. A segnalare la caduta delle pietre alcuni bagnanti di ritorno dal mare che hanno provveduto ad allertare immediatamente le forze dell’ordine.

Nella stessa zona, solamente poche settimane fa, una voragine si aprì nella carreggiata mentre transitava un autobus di linea. Il Comune di Castellammare decise di intervenire repentinamente e chiudere la strada per far rientrare l’emergenza anche se lo stato dei lavori è tutt’altro che perfetto. Ora, a distanza di pochi giorni, un nuovo pericolo incombe su via Acton.

Sempre in estate, questa volta sulla SS145 a pochi metri dal confine con Vico Equense, dei massi stavano per crollare sulla carreggiata tanto che i vigili del fuoco furono costretti a bloccare la circolazione per alcuni giorni. Un problema, quello della sicurezza della montagna che sovrasta la strada del mare, che si ripresenta ormai con troppa costanza.

Problemi di circolazione anche a Vico Equense per chi va per la galleria di Seiano si trova un semaforo posto dall’ANAS in quanto in galleria ci sarebbe troppo gas. In effetti la ventilazione è davvero precaria e sofferente.

Vi terremo aggiornati in questo stesso articolo. Il prossimo aggiornamento alle 16 .