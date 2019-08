Castellammare di Stabia. Sparito il busto di Raffaele Viviani dalla villa comunale, ma il Comune rassicura: “E’ in restauro”

Castellammare di Stabia. Questa mattina era scattato l’allarme sui social per l’improvvisa sparizione del busto del drammaturgo Raffaele Viviani dalla villa comunale. A scoprirlo alcuni stabiesi che, durante una passeggiata sul lungomare, si sono accorti che la colonna era rimasta vuota e del busto nessuna traccia. L’hanno forse rubata? E la voce comincia a circolare velocemente sui social. Ma il Comune rassicura i cittadini avvisando che la statua è stata rimossa per essere sottoposta ad interventi di restauro, così come la statua di Ciro Madonna, un altro grande artista stabiese. Il mistero è stato, quindi, risolto e gli stabiesi hanno tirato un sospiro di sollievo ed aspettando di rivedere al più presto il busto riposizionato in villa in tutto il suo originario splendore.