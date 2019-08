Castellammare di Stabia. Paura questa mattina in Via Amato, bimba di 3 anni resta chiusa in auto, intervengono i Vigili del Fuoco

Castellammare di Stabia. Momenti di paura quelli che si sono vissuti questa mattina in Via Amato. Una donna parcheggia la propria auto, scende lasciando le chiavi inserite nel cruscotto e la portiera del mezzo si chiude. All’interno dell’auto resta sua figlia, una bambina di soli 3 anni. La donna prova ad aprire la macchina ma non ci riesce e comincia ad andare in panico. Intervengono anche dei presenti ma ogni tentativo risulta vano e si decide quindi di chiamare in aiuto i Vigili del Fuoco mentre si tenta di calmare la donna completamente sotto choc e di mantenere tranquilla la bambina. I pompieri una volta arrivati rompono il vetro dell’auto e riescono a tirar fuori la piccola che, per fortuna, non si è resa conto della gravità di quanto accaduto. Per fortuna la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi ma alla donna resterà comunque il ricordo di una bruttissima esperienza.