Castellammare di Stabia. Parcheggiatore abusivo arrestato per tentata estorsione nei confronti di una donna

Castellammare di Stabia. I carabinieri hanno tratto in arresto il 46enne Antonio Esposito, un parcheggiatore abusivo che ha posto in essere un’estorsione ai danni di una signora che aveva manifestato l’intenzione di parcheggiare nelle strisce bianche in Via Michetti. Esposito le si è prontamente avvicinato chiedendole “un’offerta a piacere”. Ma la donna non aveva alcuna intenzione di pagare il parcheggio in una zona dove la sosta è gratuita e, dopo essere stata minacciata dal parcheggiatore abusivo, ha allertato i carabinieri che sono immediatamente intervenuti. Dopo aver ascoltato la ricostruzione dei fatti i militari hanno tratto in arresto il 46enne stabiese con l’accusa di tentata estorsione e l’hanno condotto il carcere. Il parcheggiatore abusivo è stato sottoposto a perquisizione che ha portato al rinvenimento di 30 euro, soldi sequestrati poiché considerati provento dell’illecita attività.