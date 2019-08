Castellammare di Stabia. Neonato di soli 4 giorni trasportato da Potenza con eliambulanza e ricoverato presso l’ospedale stabiese

Operazione molto delicata quella coordinata stamattina dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia congiuntamente alle forze dell’ordine ed al servizio del 118. Verso le 13.00 i medici del 118 di Potenza segnalano ai militari della Guardia Costiera la necessità di un punto di atterraggio disponibile per un’eliambulanza che trasporta in regime di urgenza un neonato di soli quattro giorni. In pochissimo tempo l’area di atterraggio viene circoscritta ed istituito il cordone di sicurezza indispensabile per tutte le operazioni. A coordinare l’operazione la Capitaneria di Porto aiutata dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Municipale. Il traffico nella zona del porto viene interdetto e l’eliambulanza riesce ad atterrare in tutta sicurezza. Immediatamente il neonato viene preso in cura dall’ambulanza del 118 e trasportato presso l’ospedale della città per ricevere tutte le cure necessarie.