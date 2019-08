Castellammare di Stabia. In località Acqua della Madonna fermati quattro pescatori di frodo e sequestrati 70 chili di datteri di mare

Castellammare di Stabia. Blitz alle prime ore di questa della Capitaneria di Porto stabiese e di quella di Napoli in località “Acqua della Madonna” che ha portato al sequestro di 70 chili di datteri ed al fermo di quattro pescatori di frodo. Gli uomini della Capitaneria hanno atteso il rientro della piccola imbarcazione dall’attività di pesca illegale. A bordo i quattro pescatori di frodo, due dei quali sono stati immediatamente fermati mentre altri due hanno speronato il mezzo della Capitaneria tentando la fuga dopo aver gettato in mare i molluschi illegalmente pescati. La barca è stata inseguita e fermato all’esterno del porto di Castellammare consentendo il fermo degli altri due pescatori. A bordo è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro l’attrezzatura utilizzata. Veniva, quindi, chiesto l’intervento del 2°Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Napoli che recuperava i due retini gettati in mare contenenti i datteri da poco pescati, per un peso complessivo di 70 chili. I molluschi venivano sequestrati. I quattro pescatori di frodo dovranno rispondere, tra l’altro, dei reati di danneggiamento ambientale, oltraggio, resistenza e speronamento.