Castellammare di Stabia. Ancora in coma Michele Savastano, oggi avrebbe dovuto sposare la sua Pina

Castellammare di Stabia. Oggi per Michele Savastano doveva essere il giorno più bello della sua vita, quello del matrimonio con la sua Pina. E invece lo ha trascorso nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli dove si trova ancora in uno stato di coma in seguito all’incidente stradale incidente stradale avvenuto a Vico Equense la notte tra l’11 ed il 12 agosto, quando la coppia è stata investita da una moto mentre attraversava la strada. Tutti gli stabiesi continuano a pregare sperando che Michele possa svegliarsi presto. Dopo il pellegrinaggio al Santuario di Pompei questa mattina alcuni amici e colleghi di lavoro di Michele sono andati a pregare San Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Non trapela molto sulle attuali condizioni del ragazzo ma ogni giorno che passa si spera di ricevere finalmente una bella notizia. Ed oggi la sensazione di dolore mista a rabbia per quanto accaduto è ancora più forte proprio perché Michele e Pina avrebbero pronunciato il loro sì unendosi in matrimonio. Un sì che tutti si augurano possa essere urlato al più presto, ma nel frattempo bisogna continuare a pregare affinché Michele si svegli.