Castellammare di Stabia. Ancora in coma Michele, coinvolto in un incidente a Vico Equense. Il 26 doveva sposare la sua Pina

Castellammare di Stabia. Continua la lotta di Michele Savastano, coinvolto insieme alla fidanzata Pina Di Nola in un grave incidente stradale avvenuto a Vico Equense la notte tra l’11 ed il 12 agosto, quando la coppia è stata investita da una moto mentre attraversava la strada. Dopo essere stato sottoposto a due interventi chirurgici alla testa per bloccare l’emorragia ora si trova in uno stato di coma nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Tutti i suo familiari e gli amici sperano che possa risvegliarsi presto. La sua fidanzata, che nell’incidente ha riportato la frattura del femore e che ora si trova ricoverata all’ospedale di Sorrento, continua a pregare per il suo Michele che avrebbe dovuto sposare il 26 agosto. Toccanti le parole che gli rivolge: “Il mio cuore è lì con te, non ti ha mai abbandonato. Ti prego svegliati e fa che ritorni tutto come prima: tu per me sei vita». Le condizioni cliniche, come spiegato dalla sorella di Michele, sono critiche ma i medici hanno fiducia e lentamente stanno diminuendo la terapia farmacologica per svegliarlo dal coma. Intanto il giovane centauro che ha investito la coppia di fidanzati è indagato per lesioni gravi, situazione aggravata dal fatto che guidava la moto sotto l’effetto di droghe e senza la patente.