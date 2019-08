Castellammare, ragazze nude in chat per promuovere serate in mano a Pr spregiudicati In rete le immagini di giovanissimi scoperte dai genitori di una vittima

Chat segrete in cui far girare immagini hard di ragazzini. La sconcertante scoperta di una coppia di genitori sul telefono della figlia appena sedicenne a Castellammare. Numeri di telefoni con schede di cui parenti e amici non sanno nulla. Utilizzati solo per creare chat a numero chiuso con foto e video spinti. Un gioco erotico per chi partecipa che potrebbe avere conseguenze molto gravi come dimostra più di un fatto di cronaca. A gestire queste reti giovani Pr, promotori di serate in locali alla moda tra i frequentatori della notte. Location dove di volta in volta sono ospiti anche nomi famosi per il popolo della movida e volti noti della tv, ma in cui di solito organizzano serate per chi ama ballare e divertirsi. Il gruppo di Pr si muove, però su due canali. E foto e video servono anche per promuovere la partecipazione in questi locali, ma le immagini da queste chat possono essere anche scaricati per finire in mani diverse da chi li ha girati per imitare altri o sentirsi importanti nel mondo della notte. Un rischio su cui si è soffermato il quotidiano Metropolis sollevando il caso, che nelle prossime ore potrebbe anche diventare oggetto di un’inchiesta da parte di inquirenti. Queste chat proibite sono, infatti, anche illegali in quanto è punito fare girare imagini di minorenni come sta accadendo tra Castellammare e Torre Annunziata.