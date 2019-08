Castellammare, festa di Sant’Agostino: colletta per la famiglia di Michele Savastano

Una festa di Sant’Agostino molto più sobria, senza cantanti neomelodici e con pochi abbellimenti. Il Rione Cmi di Castellammare di Stabia ha voluto così dare un segnale di forte solidarietà alla famiglia di Michele Savastano, il ragazzo coinvolto in un terribile incidente lo scorso 11 agosto a Vico Equense e ancora in coma all’ospedale Cardarelli di Napoli. Don Gennaro Giordano ha fatto sapere che il tutto è stato fatto per rispetto alla famiglia di Michele. Ma non è tutto. E’ stata ancora raccolta una somma che sarà devoluta proprio alla famiglia del giovane.

Ricordiamo che Michele si stava recando in Costiera la sera dell’11 agosto, quando insieme alla sua fidanzata è stato travolto sulle strisce pedonali da un giovane 20enne. Questo era alla guida di uno scooter, non aveva la patente ed è risultato positivo al test anti droga.

Secondo la ricostruzione definitiva delle forze dell’ordine, Michele e Pina stavano attraversando la strada quando la moto li ha centrati in pieno. Un violento impatto che ha causato una grave ferita alla testa per il 27enne, una frattura del bacino per la giovane e ferite lievi invece per il centauro. Le condizioni di Michele Savastano sono apparse subito gravi tanto che è stato ordinato il trasferimento al Cardarelli di Napoli dove poi è stato operato.