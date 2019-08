Castellammare . Bimba di 7 anni rischia di annegare, operatori del 118 insultati

Castellammare di Stabia. Tragedia sfiorata ieri sulla spiaggia di via De Gasperi, alle 13,30 circa la figlioletta si sarebbe tuffata a mare sfuggendo al controllo dei genitori.

Purtroppo viene trascinata dalle onde, forse accusando anche un malore Il rischio di annegamento si concretizza nel giro di qualche minuto. Genitori e presenti, una volta individuata la provenienza delle grida di aiuto della piccola, si precipitano in acqua per recuperarla e riportarla a riva. La situazione appare disperata, con la vittima priva di sensi e le immediate prime chiamate al 118.

È stata portata in ospedale al San Leonardo dal 118. Insultati dalle persone in ansia sulla spiaggia gli operatori arrivati in spiaggia. Su Fb lo sfogo di un operatore: “Salviamp le persone, basta aggressioni e insulti senza motivo”.

I tempi non sempre dipendono dal 118 locale, purtroppo la chiamata passa a Napoli al 118 della Campania che la smista nella postazione più vicina. Mentre si chiama e mentre si smista si perde tempo. Certo è assurdo che non vi sia un pronto soccorso nei pressi della spiaggia o del lungomare.