Capri Watch, la novità dell’estate: ecco le cover per cellulari!

Ancora novità sfornate in questa calda estate dalla Capri Watch. Sono arrivati, infatti, i portacellulari per gli smartphone di ultima generazione. Come è facile vedere, viene ripreso lo stile mediterraneo già protagonista delle borse e di alcuni modelli Capri Watch.

L’idea di portare le maioliche sugli accessori da indossare è nata con il Freemen Capri Watch, un orologio che nel quadrante propone la maiolica del campanile in Piazzetta, e del quale già vi abbiamo parlato nelle scorse settimane.

Ma non solo maioliche. Sono diverse le fantasie proposte, come ad esempio le mattonelle che caratterizzano le ville affacciate sul mare ma anche le abitazioni tipiche sull’isola di Capri. Dalle borse e dai portafogli questo tema è passato alle custodie per smartphone che oggi è possibile trovare nei rivenditori e sul sito ufficiale.