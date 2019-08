Capri, tuffo proibito alla Grotta Azzurra per Heidi Klum e consorte: rischia una multa di 6mila euro

Un tuffo che potrebbe costare caro alla top model tedesca Heidi Klum, fresca del matrimonio con Tom Kaulitz. Dopo le seconde nozze a Capri di sabato, la coppia a bordo del lussuoso yacht Christina O., ha infatti azzardato un bagno nelle acque proibite dell’antro di Tiberio, nella Grotta Azzurra.

I due sposini, ieri sera al tramonto erano alla Grotta Azzurra in compagnia di ospiti, quando si sono immersi nelle acque proibita. La Klum ha ripetuto il gesto quasi ritualmente con il proprio marito, esattamente un anno dopo. Instagram testimonia la danza della coppia in acqua, suggellata dal canto di “I’ te vurria vasà”.

La supermodella tedesca non si è accorta che alla gradinata che conduce alla grotta, c’era una pattuglia dei carabinieri di Anacapri in appostamento. I militari in attesa di identificare i soggetti in acqua, avevano verbalizzato l’infrazione. L’ordinanza che prevede una multa fino a seimila euro per chi si tuffa nelle acque con divieto di balneazione.