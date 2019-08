Capri. Lutto nel mondo della cultura, ci lascia a 66 anni lo scrittore e giornalista Francesco Durante

Il mondo della cultura perde un suo grande esponente. Nella sua natia Capri, all’età di 66 anni, è venuto a mancare per un malore improvviso Francesco Durante. Grande giornalista, editore, scrittore ed editorialista del quotidiano “Il Mattino”. Aveva lasciato l’isola che gli aveva dato i natali per trasferirsi in Friuli dove aveva studiato conseguendo la laurea in letteratura italiana all’Università di Padova. La scrittura è stata la sua grande passione e nel 1974 viene assunto come giornalista dal quotidiano «Messaggero Veneto» di Udine, per poi continuare la sua carriera nei quotidiani «Il Piccolo» di Trieste e «Il Mattino». Negli anni ’80 diventa redattore capo dei periodici «Grazia», «D-La Repubblica delle Donne» e «Marie Claire» Tra il 1988 ed il 1992 dirige la Casa Editrice Leonardo della Mondadori. Prosegue la sua carriera giornalistica diventando, tra il 2001 e il 2012, caporedattore a Napoli del quotidiano “Corriere del Mezzogiorno”. E’ stato anche docente di Letteratura Comparata all’Università di Salerno e successivamente di Cultura e Letteratura degli Italiani d’America all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Autore di diverse opere letterarie ed anche curato di uno spettacolo teatrale. E con la sua morte va via un grande esponente non solo del giornalismo italiano ma del mondo della cultura, che da oggi diventa un pochino più povero. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio alla famiglia per questo grave lutto che li ha colpiti.