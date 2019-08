Capri, arrestata coppia di ladri per furto in un elegante negozio del centro.

Capri, gli agenti del commissariato di polizia dell’isola hanno arrestato Chinmaya Harjal e Megha Dahiya, di 38 e 36 anni, una coppia di origine indiana ma con cittadinanza australiana, entrambi con precedenti penali, per avere compiuto questa mattina un furto in una boutique griffata nel centro di Capri, in via Vittorio Emanuele, bottino: tre paia di occhiali molto costosi. I 2 sono stati intercettati in Piazzetta dove hanno tentato di sottrarsi al controllo aggredendo i poliziotti. La coppia è stata bloccata ed arrestata per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Condotti a Napoli nelle celle di sicurezza della Questura e sottoposti oggi al processo con rito direttissimo, hanno patteggiato una condanna a nove mesi e dieci giorni a testa. La refurtiva, consistente in costosi occhiali griffati, è stata restituita ai responsabili della boutique.