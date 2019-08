Capri, arrestata dai carabinieri 19enne del posto presunta spacciatrice di droga

Capri, nella notte scorsa durante un controllo dei carabinieri della stazione di Anacapri è stata arrestata una 19enne del posto trovata in possesso di eroina, cocaina e strumenti atti allo spaccio di stupefacenti.

Il fatto è avvenuto in Via Catena, alla vista degli uomini dell’Arma la giovane ha dato segni di nervosismo che ha insospettito i militari, che l’anno fermata e perquisita, nella sua borsetta sono state trovate 15 dosi di marijuana ed una di eroina, tutte accuratamente confezionate da 1 grammo l’una, quindi già pronte per essere spacciate, ed inoltre sono stati rinvenuti un bilancino di precisione ed un agendina con una lista di probabili ‘clienti’. La 19enne, di cui non sono state rese note le generalità, è stata sottoposta e fermo, portata in caserma e poi ai domiciliari in attesa degli adempimenti dell’Autorità Giudiziaria.