Capaccio Paestum, non c’è linea: i cellulari ko in spiaggia La protesta dei turisti: «Impossibile fare una semplice telefonata»

SALERNO – Difficoltà a fare e ricevere chiamate tramite cellulari e smartphone. È quanto segnalato da numerosi residenti e turisti in vacanza nel Comune di Capaccio Paestum. I problemi di ricezione del segnale di telefonia mobile, avvertiti specie nella settimana di Ferragosto, sono stati avvertiti in maniera minore anche in altre giornate. Spesso anche i collegamenti a internet sono risultati difficili, con connessione lenta o addirittura impossibile. «L’impossibilità di fare e ricevere chiamate», afferma Mauro Gnazzo, titolare di uno stabilimento balneare, «si è avvertita in particolar modo sui tratti costieri. Sulle spiagge, bastava ci fosse qualche persona in più a parlare al telefono, che diventava una impresa riuscire a fare altrettanto, tant’è che in tanti hanno rinunciato. Sembrava di essere tornati indietro di decenni. E a questo si è unito anche un problema di black out della corrente elettrica l’altro giorno, che ci ha fatto rimanere senza energia per alimentare frigoriferi, congelatori ed altro, per oltre quattro ore».

Andrea Passaro LA CITTA