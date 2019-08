Il campione di Formula 1 Alain Prost festeggia a Castellammare di Stabia le nozze del figlio Alain con Gaia De Leva

Castellammare di Stabia. Lo storico pilota di Formula 1 Alain Prost, vincitore di quattro titoli mondiali e celebre anche per la sua leggendaria rivalità con Ayrton Senna, ieri era nella città delle acque per le nozze del figlio Sacha con la napoletana Gaia De Leva. Il rito religioso si è svolto nel pomeriggio nella Basilica di Pozzano mentre i festeggiamenti si sono tenuti nello splendido scenario del Catello medioevale. Tra i tanti invitati, più di 150, presenti molti nomi famosi del mondo della moda e per quello dei motori. Già la sera precedente al matrimonio, quindi il venerdì, c’è stata una bellissima festa al lido Bikini di Vico Equense che ha fatto da anteprima alla giornata del fatidico sì. Ed anche noi di Positanonews ci uniamo al coro di auguri per i neosposi che hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore in una città accogliente e ricca di fascino.