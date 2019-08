IL CAMPIONATO DI SERIE A PARTE SENZA SARRI IN PANCHINA MARTUSCIELLO ASSISTITO DA NEDVED

Manca poco e si comincia altra stagione alla rincorsa della Juve

Sarri sostituito in panchina dall’ischitano Martusciello assistito da Nedved

Fonte ANSA

Parma Juventus apre laa nuova stagione di Serie A. Servirà ancora del tempo per poter ammirare la nuova Juventus di Maurizio Sarri. Dopo un’estate ricca di complicazioni, culminate con la polmonite che hanno colpito il tecnico, chiamato per modificare la filosofia di gioco bianconera, è arrivato nel momento peggiore il giorno dell’esordio in campionato. “Sappiamo che ci saranno difficoltà, adattarsi al gioco di Sarri non sarà semplice”, è la manovra difensiva del vicepresidente dei bianconeri Pavel Nedved: senza il loro ‘comandante’ in panchina, sostituito dal vice Martusciello, l’obiettivo a Parma non sarà il bel gioco, “ma conquistare i tre punti”.

Probabili formazioni di Parma-Juventus.

Parma (4-3-3): 1 Sepe; 16 Laurini, 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo; 10 Hernani, 15 Brugma, 17 Barillà; 44 Kulusevski, 9 Inglese, 27 Gervinho. (34 Colombi, 53 Alastra, 36 Minelli, 3 Dermaku, 64 Ricci, 8 Grassi, 33 Kucka, 5 Machin, 21 Scozzarella, 7 Karamoh, 26 Siligardi, 93 Sprocati, 11 Cornelius, 30 Ceravolo) All.: D’Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Juventus: (4-3-3): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 7 Ronaldo. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 4 De Ligt, 28 Demiral, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 23 Emre Can, 30 Bentancur, 17 Mandzukic, 21 Higuain, 33 Bernardeschi). All.: Martusciello (vice di Sarri). Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Perin, Pjaca, Ramsey. Arbitro: Maresca di Napoli. Quote Snai: 9,75; 5,00; 1,33.