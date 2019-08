Camper non autorizzato, trainante un carrello con una Smart, ha percorso la SS 163. Bloccato a Maiori

Il rispetto delle regole e della sicurezza per alcuni non ha alcuna importanza. Quanto è accaduto oggi sulla Strada Statale 163 amalfitana rappresenta l’esempio lampante dell’inciviltà e della maleducazione di coloro che decidono di sfidare le leggi, quasi si trattasse di un gioco senza tener conto che in ballo ci sono la sicurezza propria e degli viaggiatori che si incrociano lungo la strada. Ma cosa è accaduto di preciso? Un camper ha percorso la SS 163 da Vietri sul Mare pur rientrando nelle categorie di mezzi non autorizzati a farlo. In più trainava anche un carrello con tanto di Smart legata sopra. Ovviamente il suo transito ha causato disagi alla circolazione con la creazione anche di lunghe file di auto costrette a procedere lentamente essendo impossibilitate al sorpasso in una strada così pericolosa e con la visibilità compromessa dal camper che le precedeva. Alcuni automobilisti hanno quindi pensato bene di avvisare la Polizia Locale che ha atteso il mezzo irregolare al suo arrivo a Maiori per bloccarlo.