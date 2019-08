Calvello (PZ). FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA DI CALVELLO, con la direzione artistica Gabriella Colecchia.

Articolo di Maurizio Vitiello – SUL FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA DI CALVELLO.

FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA DI CALVELLO

II EDIZIONE

10 e 11 agosto 2019

direzione artistica Gabriella Colecchia

Il Festival della Canzone Napoletana di Calvello, alla sua seconda edizione, si propone di valorizzare con un susseguirsi di eventi, concerti, presentazioni di libri, cd, show case un luogo di splendida bellezza e ricco di storia come il Comune di Calvello, il cui nome deriva probabilmente dal latino caro et vellus (carne e lana).

E’un paese da vedere, da scoprire.

Con le sue case in pietra e i suoi vicoli raggiungibili solo a piedi, conserva un fascino e un’ atmosfera particolari.

La presenza del Museo della Canzone Napoletana nel suggestivo Convento di Santa Maria de Plano XII sec, col suo chiostro quadrangolare, affrescato lungo le volte nelle sue quattro ali, che gode di un acustica perfetta, quindi sede ideale per il Festival.

Il programma che si articola in due giornate 10 e 11 agosto 2019 prevede la presenza a Calvello di numerose personalità dello spettacolo che animeranno il luogo di arte, musica e spettacolo.

La presenza di personalità di grande calibro, conferirà a questa iniziativa, la giusta collocazione nel panorama dei Festival Internazionali.

Premessa

L’organizzazione e realizzazione del Festival della Canzone Napoletana di Calvello alla sua seconda edizione sono di competenza del Comune di Calvello, che ha affidato la direzione artistica al mezzosoprano Gabriella Colecchia.

Il Festival della Canzone Napoletana di Calvello si articolerà in due giornate fitte di appuntamenti, una full dalla mattina alla sera.

PROGRAMMA

Prima giornata, 10 agosto 2019

ore 11.30 CHIOSTRO

Presentazione del II FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA DI CALVELLO

Interverranno: il sindaco di Calvello, il direttore artistico, il delegato alla cultura, l’associazione. Modera Antonio Mocciola.

Nell’occasione verrà presentata la “Scatola dei desideri”: ogni cittadino potrà contribuire alla programmazione del prossimo Festival, “imbucando” la sua idea nella scatola.

Il giorno dopo verranno selezionate le proposte migliori e verranno rese note al pubblico. Compatibilmente alle possibilità verranno integrate nel prossimo Festival.

ore 11.30 CHIOSTRO

MOSTRA LIUTERIA

a cura della Liuteria “Anema e Corde” di Napoli – Laboratorio sulla costruzione di strumenti musicali a corde.

ore 19.00 PIAZZA MARCONI

presentazione cd del trio Suonno D’Ajere – album di esordio “Suspiro”.

ore 21.30 SALA CONVEGNI

Proiezione del docufilm “VINILICI”

Incontro col regista FULVIO IANNUCCI

ore 22.30 CHIOSTRO

Spettacolo Teatrale scritto e diretto da Antonio Mocciola

“DONIZETTI AMORE E MORTE” con musiche di Gaetano Donizetti

Gabriella Colecchia mezzosoprano, Gianni Gambardella pianoforte, Giovanni Allocca attore.

Seconda giornata, 11 agosto 2019

ore 10.00 CHIOSTRO

MOSTRA LIUTERIA

a cura della Liuteria “Anema e Corde” di Napoli – Laboratorio sulla costruzione di strumenti musicali a corda

ore 11.30 PIAZZA FALCONE/Anfiteatro

Apertura della “Scatola dei desideri”.

Verranno rese note le migliori proposte presentate dai cittadini, che compatibilmente alle possibilità verranno integrate nel programma del prossimo Festival.

ore 19.00 PIAZZA MARCONI

Presentazione dei libri su Partenope e dintorni – incontro con Valtrend Editore

Presentazione dei libri di Stefano Cortese “L’osco” e di Enzo Amato “I quattro antichi Conservatori di Napoli”.

ore 22.00 CHIOSTRO

Concerto di Raffaello Converso per voce e 2 chitarre

LA CANZONE NAPOLETANA D’ AUTORE da Salvatore di Giacomo a Pino Daniele.

Assolutamente da non perdere.

Da seguire.

Maurizio Vitiello