CALCIOMERCATO NAPOLI GIUNTOLI STUDIA IL COLPO PER LA PUNTA E CEDE TONELLI

NOTIZIE DI MERCATO – GIUNTOLI RIFLESSIVO ASPETTA LA SCELTA DI ICARDI E DELL’INTER

WANDA NARA CONDUCE I GIOCHI CONTRATTUALI DA ASSOLUTA PROTAGONISTA

NEL FRATTEMPO IL NAPOLI CEDE I CALCIATORI NON INSERITI NEL PROGETTO ANCELOTTI

Voci forti e contrastanti circa le trattative e su possibili danze delle punte tra le grandi con decisioni pesanti e pensanti dei manager e dei procuratori che dovrebbero accontentare i loro assistiti. I problemi sono tanti da quelli contabili per sistemare anche potenziali plusvalenze. Gli sponsor e gestione dei diritti d’immagine le prime scelte per rimuovere ostacoli circa l’ingaggio ma è soprattuttto determinante la volontà dei calciatori. Le società di prima fascia si trovano a ferragosto di fronte a scelte strategiche importanti sia dal punto di vista tecno tattico per essere competitivi per scudetto e champions che in prospettiva per mantenere i bilanci in ordine.

Il Napoli tranquillo per una strategia fino a questo momento vincente spera in un colpo finale da standing-ovation.