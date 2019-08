CALCIO NAPOLI PRONTO AL DEBUTTO

PRIMA DI CAMPIONATO

PROBABILI FORMAZIONI

Il Napoli ancora impegnato in trattative di calcio mercato in uscita e molto attento alle possibili evoluzioni del braccio di ferro di Icardi con l’Inter. Il presidente ha gettato le basi per un grande acquisto

Sabato si fa sul serio e gli azzurri sono prontissimi a cercare la prima vittoria.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Ribery

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens