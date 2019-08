Intervento notturno per il soccorso alpino e speleologico.

Si è concluso questa mattina l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico sul complesso montuoso del Matese.

Siamo intervenuti nella tarda serata di ieri per un parapendista partito da Bocca della Selva e diretto verso Valle Agricola che ha avuto difficoltà lungo il tragitto ed è precipitato. Le grida di aiuto dell’uomo, residente a Campobasso ma originario di Roma, sono state sentite da un gruppo di ragazzi che transitava a cavallo nella zona. I giovano non sono riusciti ad individuare il punto preciso dove si trovava l’uomo ma hanno comunque hanno allertato il 118, indicando la zona. Dopo le 21.30 l’allarme è arrivato al CNSAS che ha inviato in loco 2 squadre di tecnici per iniziare le ricerche.

Dopo molte ore e molti km percorsi lungo canaloni e boschi, l’uomo è stato individuato, medicalizzato e imbarellato per poter essere elitrasportato dall’elicottero dell’Aeronautica Militare, con velivolo HH139 proveniente da Pratica di Mare (RM)

Sul posto presenti Carabinieri, VV.F e volontari locali.